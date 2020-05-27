В Костроме парикмахер подстриг около 90 клиентов за двое суток беспрерывной работы

Костромской парикмахер Влад Демидович подстриг более 90 клиентов в течение 48 часов без перерыва. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Костромской области с 24 апреля разрешено работать парикмахерским и салонам красоты при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В связи с этим владельцы "Костромской цирюльни" 25 мая организовали марафон, который должен был завершиться в полдень 27 мая.

В ходе марафона парикмахер Демидович должен был установить мировой рекорд по продолжительности стрижки без перерыва и побить прежний, который составляет 36 часов. Сотрудник цирюльни Джохар Курбанов рассказал, что марафон завершился по плану, а мастер продержался двое суток и вместо 70 стрижек сделал более 90.

— Чувствует он себя нормально. После работы сильно хотел есть, но тут его можно понять, а вот спать не хотел, — сказал Курбанов.