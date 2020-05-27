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Знакомые Полины Гагариной рассказали, почему певица ушла от мужа-фотографа

Супруги уже несколько месяцев не живут вместе, однако ещё находятся официально в браке.

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Фото © Instagram / @Isxakov

Знакомые певицы Полины Гагариной рассказали, что её супруг фотограф Дмитрий Исхаков был домашним тираном и зарабатывал в разы меньше, чем жена. По их мнению, это могло стать одной из причин их разрыва. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Он порой изводил Полину своими нравоучениями, как надо жить, что делать. Для меня это просто тирания. В быту всё должно быть по его, он домостроевец, большой чистюля. Она пыталась подстраиваться, угождать, но, видимо, устала, — рассказала знакомая Гагариной.

Ещё одна приятельница певицы отметила, что для звезды всегда на первом месте были карьера и финансы и в какой-то момент она просто переросла Исхакова. По словам знакомых исполнительницы, Гагарина зарабатывает за выступление 3–5 миллионов, а фотосъёмка у её супруга стоит от 40 до 100 тысяч рублей.

Полина перфекционистка, высокие требования предъявляет и к себе, и к другим. Она ранимая, вспыльчивая, нервы оголены. Плюс постоянно на диете, а это колоссальное нервное напряжение, — добавила певица Варвара.

А организатор концертов Наталья Субботина отметила, что даже появились слухи о том, что за Гагариной стал ухаживать обеспеченный поклонник.

Напомним, Полина Гагарина уже несколько месяцев скрывает, что ушла от мужа-фотографа Дмитрия Исхакова, хотя официально они и не расторгли свои отношения. Пара поженилась в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочка, также у Гагариной есть сын от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым.

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