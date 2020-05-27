Знакомые Полины Гагариной рассказали, почему певица ушла от мужа-фотографа

Знакомые певицы Полины Гагариной рассказали, что её супруг фотограф Дмитрий Исхаков был домашним тираном и зарабатывал в разы меньше, чем жена. По их мнению, это могло стать одной из причин их разрыва. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Он порой изводил Полину своими нравоучениями, как надо жить, что делать. Для меня это просто тирания. В быту всё должно быть по его, он домостроевец, большой чистюля. Она пыталась подстраиваться, угождать, но, видимо, устала, — рассказала знакомая Гагариной.

Ещё одна приятельница певицы отметила, что для звезды всегда на первом месте были карьера и финансы и в какой-то момент она просто переросла Исхакова. По словам знакомых исполнительницы, Гагарина зарабатывает за выступление 3–5 миллионов, а фотосъёмка у её супруга стоит от 40 до 100 тысяч рублей.

— Полина перфекционистка, высокие требования предъявляет и к себе, и к другим. Она ранимая, вспыльчивая, нервы оголены. Плюс постоянно на диете, а это колоссальное нервное напряжение, — добавила певица Варвара.

А организатор концертов Наталья Субботина отметила, что даже появились слухи о том, что за Гагариной стал ухаживать обеспеченный поклонник.