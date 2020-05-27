На режиссёрскую версию "Лиги справедливости" потратят более $30 миллионов

Режиссёрская версия "Лиги справедливости" Зака Снайдера обойдётся создателям в более чем 30 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель Совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт.

— По сути, Заку Снайдеру предстоит построить картину заново. Включая спецэффекты и кардинальное переосмысление фильма. Всё это дико дорого. Хотелось бы мне сказать, что мы потратим только 30 миллионов долларов и на этом остановимся, но это чудовищно сложная задача, — цитирует его Comicbook.