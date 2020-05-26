Джейсон Стейтем может стать супергероем в новом фильме Marvel

Один из главных актёров голивудских боевиков Джейсон Стейтем может стать новым лицом супергероя в фильмах по вселенной Marvel. Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник в студии, Стейтем может стать исполнителем роли Сорвиголовы, если персонажа не сможет сыграть Чарли Кокс. Другими конкурентами Стейтема на эту роль ранее назывались Мэтт Деймон и Бен Аффлек.

Отмечается, что данный персонаж из "Адской кухни" должен появиться в третьей части "Человека-паука". Он будет адвокатом Питера Паркера, который и есть Человек-паук. Напомним, в конце второго фильма франшизы "Человек-паук: Вдали от дома" у супергероя возникли проблемы с законом.

Джейсон Стейтем, или, как часто можно услышать в России, Джейсон Стетхем — звезда голливудских боевиков, модель и в прошлом член британской сборной по прыжкам в воду. Карьера британца в кино началась внезапно, Стейтема познакомили с начинающим режиссёром Гаем Ричи, и это сотрудничество вылилось в плодотворную работу: Ричи снимал успешные картины одну за одной, а Стейтем в них неизменно получал главные роли. "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер" — далеко не полный список такого сотрудничества. А помимо этого, Стейтема стали приглашать на главные роли в другие фильмы, снискавшие огромную популярность у зрителей: "Адреналин", "Перевозчик", "Форсаж" и другие. Но в реальной жизни за образом грубого мачо скрывается любящий семьянин. В 2017 году актёр стал отцом, его возлюбленная супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли родила мальчика. Подробнее о необычной биографии одного из главных британских актёров современности читайте на сайте uznayvse.ru.

