Джейсон Стейтем может стать супергероем в новом фильме Marvel

Один из главных актёров голивудских боевиков Джейсон Стейтем может стать новым лицом супергероя в фильмах по вселенной Marvel. Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник в студии, Стейтем может стать исполнителем роли Сорвиголовы, если персонажа не сможет сыграть Чарли Кокс. Другими конкурентами Стейтема на эту роль ранее назывались Мэтт Деймон и Бен Аффлек.