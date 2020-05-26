Врио главы Архангельской области: Решения по объединению нет, главное — программа развития регионов

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что объединение с Ненецким автономным округом — это не первоочередной вопрос на сегодня, в отличие от совместной программы социально-экономического развития регионов. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости". По словам Цыбульского, это позволит субъектам претендовать на участие в крупных федеральных программах и проектах.

— Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители, — указал он.

Цыбульский отметил, что в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение обоих регионов. А что касается подписанного 13 мая меморандума, врио губернатора подчеркнул, что документ не запускает автоматически процесс слияния субъектов.

— У нас нет таких полномочий — ни у меня, ни у Юрия Васильевича (Бездудного — врио главы НАО. — Прим. Лайфа). Такие решения могут приниматься только жителями наших регионов. Мы действительно подписали этот меморандум, но подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов, — прокомментировал Цыбульский.