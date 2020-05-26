Volkswagen начнёт продажу "Туарега" для бедных"

Модель под названием Nivus начнут продавать до конца года, сообщает немецкий журнал Autocar. Компактный кроссовер построен на базе платформы MQB-A0, на которой построили городской автомобиль VW Polo.

Помимо скромных размеров Nivus получит и скромные двигатели. Топовым станет сочетание 128-сильного бензинового турбомотора объёмом 1,0 литра, агрегатированного вместе с 6-ступенчатой АКПП. Базовой версий для автомобиля станет 6-ступенчатая МКПП и двигатель того же объёма. Версии с полным приводом не будет — автомобиль получит привод исключительно на переднюю ось. Эксперты полагают, что его габариты могут оказаться примерно такими же, как у соплатформенного Skoda Kamiq, который не продаётся в России.