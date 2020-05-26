Volkswagen назвала цены на новый Jetta для России

Представительство компании Volkswagen в России официально объявило о начале продаж седана Jetta нового поколения. Автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями мощностью 110 л.с. и агрегатированным с пятиступенчатой МКПП или шестиступенчатым автоматом. Более мощный 150-сильный мотор будет комплектоваться шестиступенчатой автоматической трансмиссией. В базовой комплектации Origin новый автомобиль Jetta продаётся по минимальной цене в 1 миллион 485 тысяч рублей. За автомат придётся доплатить 60 тысяч рублей и отдать 1 миллион 545 тысяч рублей соответственно.
Средняя по оснащению комплектация Respect доступна для заказа с 110-сильным двигателем и пятиступенчатой МКПП по цене от 1 миллиона 630 тысяч рублей. Автомобиль в такой конфигурации оснащается 16-дюймовыми легкосплавными дисками, передними противотуманными фарами с функцией бокового света, мультифункциональным рулём и салоном с атмосферной подсветкой из десяти цветов на выбор.