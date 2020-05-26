Офтальмолог подтвердила, что коронавирус может сказаться на зрении

Коронавирус может привести к ослаблению зрения. Об этом заявила врач-офтальмолог, эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, комментируя недавнее заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

— Есть исследования, которые утверждают, что глаза могут быть входными воротами для коронавируса и он может поражать слизистую оболочку глаза. Некоторые источники говорят о 5–7% случаях проявления коронавируса в виде коронавирусного конъюнктивита, то есть когда первично поражается поверхность глаза, при этом глаз краснеет, пациент жалуется на светобоязнь, рези, слезотечение, — рассказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Шилова отметила, что негативно на работу глаз может повлиять препарат "Гидроксихлорохин". Лекарство нарушало остроту зрения и способность человека видеть на разные расстояния. Также после этого препарата могла появиться светобоязнь.

— Тогда у человека страдает функция чтения, затуманивание зрения может возникнуть, изменения в роговице. Мы же не знаем, чем лечили Бориса Джонсона, — отметила она.

Врач также добавила, что проблемы со зрением у Джонсона могли возникнуть из-за возраста. Британскому премьеру 55 лет, а значит, у него могла развиться возрастная дальнозоркость.