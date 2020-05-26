Заболевшего коронавирусом бизнесмена Магомедова госпитализировали в больницу "Матросской Тишины"

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов доставлен в стационар "Матросской Тишины" из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката бизнесмена. Информации о его состоянии пока нет, однако в общественной наблюдательной комиссии ранее говорили, что заболевание проходит в лёгкой форме.

Напомним, что совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта 2018 года. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей. Виновными они себя не считают.