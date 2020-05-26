Заболевшего коронавирусом бизнесмена Магомедова госпитализировали в больницу "Матросской Тишины"

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов доставлен в стационар "Матросской Тишины" из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката бизнесмена. Информации о его состоянии пока нет, однако в общественной наблюдательной комиссии ранее говорили, что заболевание проходит в лёгкой форме.
Напомним, что совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта 2018 года. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей. Виновными они себя не считают.
На днях стало известно, что Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово". Об этом правозащитникам сообщили его родные. Во ФСИН в свою очередь заявили о трёх случаях подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей в "Лефортово". По данным ведомства, все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, а их состояние оценивается как удовлетворительное.