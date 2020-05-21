От "Суммы" и тюрьмы не зарекайся. Как миллиардеры Магомедовы ведут свои дела из-за решётки

Дело братьев Магомедовых стало первым в истории России в отношении крупного бизнеса применением статьи 210 УК — о создании организованного преступного сообщества. Следствие считает братьев преступниками, объединившимися по национальному признаку, а группу "Сумма" — финансовой базой группировки.

В конце апреля адвокаты Зиявудина и Магомеда Магомедовых потребовали от следствия исключить из уголовного дела упоминание ОПС, да и вообще закрыть его. Недавно в законодательстве появились изменения, и теперь 210-ю статью УК можно применять только к владельцам компаний, специально созданных для совершения преступлений. А эпизоды мошенничества, которые вменяют Магомедовым, датируются гораздо позже создания ими самой группы "Сумма". Но следствие вынесло на ходатайство адвокатов мотивированный отказ.

Бизнес, политика, спорт

Настоящие причины ареста братьев Магомедовых в марте 2018 года — одна из главных загадок последних лет, породившая большое количество версий: от решения крупных финансовых споров до тайного политического заказа. Например, источник Лайфа в спецслужбах сразу после задержания Зиявудина Магомедова рассказал, что оно связано с хищением денег при строительстве арены "Балтика", но само решение о задержании было принято после конфликта Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. — Компания Магомедова фактически прекратила работы по возведению стадиона. Вот Алиханов и обратился за помощью к федеральному центру, повлиять на бизнесмена, — уверял собеседник Лайфа.

Известно, что в день своего задержания 31 марта 2018 года Зиявудин Магомедов попытался улететь в США. По некоторым данным, Магомедов хотел лечь на операцию и, возможно, после вести переговоры о покупке в Лас-Вегасе 10% известнейшей спортивной бойцовской организации Ultimate Fighting Championship — UFC. Сумма сделки называлась в пределах 200 миллионов долларов. В 2015-м Магомедов серьёзно увлёкся UFC.

Хабиб Нурмагомедов и Зиявудин Магомедов. Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Перед арестом почти вся охрана Магомедова состояла из крепких бойцов ММА. Магомедов оказывал большую спонсорскую поддержку дагестанским бойцам, в том числе и будущему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. В октябре 2018-го, завоевав пояс UFC в лёгком весе, Нурмагомедов в октагоне перед камерами называл Магомедова "старшим братом" и просил президента РФ о его освобождении.

"Сумма" уходит с молотка

По закону арест братьев не ограничивает их правоспособности. Создалась странная правовая коллизия, когда подозреваемые в создании преступного сообщества на базе группы "Сумма" продолжают владеть созданной ими (преступной?) организацией из-за решётки. В основном всё их удалённое управление заключается в продаже активов. Например, уже через полгода после ареста Магомедовы продали "Транснефти" за 750 миллионов долларов пятьдесят процентов кипрской компании Novoport Holding, владеющей 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). До ареста братьев "Сумма" представляла гигантский холдинг, объединивший активы в портовой логистике, инжиниринге и строительстве. Также компания занималась телекоммуникациями и имела интересы в нефтегазовом секторе экономики. Теперь из крупных активов Магомедовых остались лишь 32,5% транспортной компании FESCO с выручкой около около $1 млрд в год. В последнее время в медиа активно циркулируют слухи о продаже Зиявудином Магомедовым своего последнего крупного актива, которые сам Магомедов постоянно опровергает прямо из-за решётки.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

По некоторым данным, следствие изначально использовало 210-ю статью УК лишь в качестве меры для ареста Зиявудина Магомедова, поскольку тот легко мог выйти под крупный залог, но теперь обвинение зажило своей жизнью и дело организованного преступного сообщества братьев Магомедовых насчитывает уже свыше семисот томов.

Кто такие братья Магомедовы

Братья Магомедовы родились в небогатой дагестанской семье. Зиявудин Магомедов с детства обладал острым умом и учился с отличием. Благодаря участию в физико-математических олимпиадах Зиявудин поступил во Всесоюзную заочную математическую школу при МГУ, а потом и на финансовый факультет МГУ. Его брат Магомед Магомедов старше Зиявудина на год и тоже закончил МГУ. Ещё в университете они оба начали "делать деньги". После ряда успешных, хоть и небольших бизнесов в 1995 году братья приобрели банк "Диамант", лицензия которого была отозвана Центробанком в 2001 году за неоднократное нарушение закона о банках и банковской деятельности. Золотое время бизнеса Магомедовых пришлось на времена президентства Дмитрия Медведева. Возглавляемая братьями финансовая группа "Сумма" получила большое количество государственных заказов.

Медведев и Магомедов Фото © superlinguist.com

В то время состояние братьев Магомедовых из десятков миллионов долларов выросло до сотен миллионов. Зиявудин Магомедов стал основным владельцем группы "Сумма", и уже в 2012 году его состояние достигло $900 миллионов. СМИ такой успех прежде всего связывали с давним знакомством с вице-премьером Аркадием Дворковичем, соседом Зиявудина по общежитию МГУ. При Медведеве Дворкович курировал как раз ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации и транспортную сферу, где Магомедовы и сделали себе состояние.

Аркадий Дворкович и Зиявудин Магомедов. Фото © Summagroup

К моменту ареста дороги братьев уже практически разошлись. Магомед ещё во время президентства Медведева занялся политической деятельностью и даже побыл сенатором от Смоленской области. Магомед Магомедов утверждает, что его с братом связывало лишь несколько общих активов (доля в НМТП) и в последние перед арестом годы они якобы даже не общались. А звезда Зиявудина Магомедова на момент ареста ярко горела на небосводе "Форбса", по данным которого он являлся счастливым обладателем 1,4 миллиарда долларов и занимал 63-е место в списке богатейших людей России.

Вся сумма ущерба

Непосредственно после задержания следствие называло сумму в два миллиарда рублей, которые государство потеряло от действий группы "Сумма". Вначале следствие вменяло братьям семь эпизодов, самые крупные из которых — это хищения на строительстве арены "Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде. При обыске в доме Магомеда Магомедова нашли золотой пистолет, поэтому ему ещё инкриминировали незаконный оборот оружия. Помимо самих братьев в участии в ОПС подозревается гендиректор подконтрольной "Сумме" компании "Интэкс" Артур Максидов.

