Рубль за старую машину и долги за новую. Как автодилеры обманывают клиентов в регионах

Новая машина — мечта. И когда её можно "быстро и выгодно" воплотить в жизнь, вас легко обвести вокруг пальца. Десятки людей оказались в долгах после приобретения автомобилей в липецком салоне "Парус авто". Теперь они готовят коллективное обращение в суд и пытаются вернуть свои деньги.

Всё, что изложено в статье, стало известно со слов наших источников, среди которых представители пострадавших и сами пострадавшие, и является их субъективным взглядом на события.

В Лайф обратились жители Липецкой области, которые купили автомобили в местном салоне "Парус авто". Салон называет себя официальным дилером и предлагает к продаже 18 марок машин. Реклама компании крутится по телевидению, мелькает в соцсетях и выскакивает в поисковиках. На сайте "Паруса" указано сотрудничество с крупнейшими банками.

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Марина и Виктор (имена всех героев изменены) в конце апреля 2020 года приехали в "Парус авто", чтобы просто прицениться. Возле автомобиля Lada Vesta к ним подошёл улыбчивый менеджер и предложил "подсказать".

— Изначально мы хотели покупать машину за наличку. Но менеджер посоветовал брать в кредит, потому что это выгоднее. Цену не называл, говорил: "Отдадим дёшево", ведь банк сам готов предоставить скидку, — рассказывает Виктор.

Lada Vesta на миллион

Менеджер продолжал улыбаться и рассказывать обо всех преимуществах покупки машины в кредит в салоне "Парус авто": каско в подарок, комплект зимней резины в подарок, удобные платежи, гарантия качества от официального дилера. "Давайте попробуем подать заявку на кредит? Вдруг одобрят", — предложил менеджер. Молодая пара согласилась.

"Экспобанк" одобрил автокредит семье. Менеджер назвал сумму — около 600 тысяч рублей. У Марины и Виктора было в наличии 170 тысяч, которые нужно было внести. То есть общая цена машины — в районе 770 тысяч за практически полную комплектацию "Весты" с механической коробкой передач. В официальном салоне Lada такой автомобиль стоит без процентов по кредиту от 870 тысяч рублей.

— Сотрудник кредитного отдела распечатал индивидуальное соглашение к кредитному договору, где крупно и сверху написано: "Полная стоимость кредита в денежном выражении 608 526,16". В эту цифру он тыкал пальцем и говорил, что её нам и нужно будет заплатить, — говорит Марина.

Фото © LIFE

Ниже в таблице указана иная сумма: 819 600 — по условию договора это "сумма кредита или лимит кредитования". По графику платежей семье придётся отдать за машину 1 500 146 рублей, но эту цифру ни Марине, ни Виктору не показали при оформлении документов. Кроме того, сотрудник "Парус авто" заявил, что заплатить нужно за каско компании "С-Групп" 120 тысяч рублей и за обязательную страховку при кредитовании в компании "Автоэкспресс" 73 620 рублей, но при этом кредитор заверил: эти деньги можно вернуть в течение двух недель, достаточно только написать письма по адресам, указанным в документах.

Марина бухгалтер. Она пыталась вникнуть во все документы, которые им давали на подпись, но сотрудники "Парус авто" сначала, по её словам, специально тянули время оформления и "ответов от банка", а в сам момент подписания бумаг предложили ей пойти вместе с ними, чтобы проверить машину: Виктор сам всё подпишет.

— Мы провели в салоне более девяти часов. Уже не было никаких сил, голова не соображала, дети дома голодные, да мы и сами не ели ничего с утра. Хотелось уже быстрее всё подписать и уйти, — объясняет Марина.

Фото © LIFE

Только на следующий день пара пришла в себя и начала вникать во все суммы своей покупки. Только теперь они поняли, что кредит у них не 600 тысяч, а более 800. И ещё их первоначальный взнос сверху. То есть автомобиль "Лада-Веста" достался им за миллион рублей и с кредитом с процентной ставкой 16,5%, хотя менеджеры обещали кредит в 3,9% или максимум в 7%.

Как продать машину за 1 рубль

Кристина и Иван узнали о "Парус авто" от своего знакомого в марте 2020 года. Он им сказал, что покупал в этом салоне Datsun за очень выгодную цену, никакого обмана. Пара хотела присмотреть подержанный автомобиль, но менеджер салона предложил оценить и новые машины тоже: ведь если брать в кредит, то разница между новой машиной и б/у — всего пара десятков тысяч рублей.

В "Парус" молодые люди приехали на стареньком автомобиле Volkswagen Getta. Тут им предложили ещё снизить цену, если они сдадут свою машину по Trade-In. В итоге новую машину "Лада-Гранта" салон предлагал продать за 300 тысяч рублей, когда в официальном салоне производителя машина такой же комплектации продаётся за 600.

Фото © LIFE

Кристина работает продавцом, получает 20 тысяч рублей. Менеджер кредитного отдела "Паруса" сказал завысить зарплату для банка и дать номер телефона подруги, которая могла бы подтвердить эту сумму в случае звонка от кредитора. Ждать нужно было минимум час. Заём одобрил "Экспобанк" под 14,9%. Теперь нужно было ждать оформления документов, согласований, расчётов. Также требовались оплаты страховок, от которых, конечно же, в течение двух недель можно отказаться.

Восемь часов ожидания привели к подписанию документов. Пока Кристина пыталась вникнуть в суть бумаг, три сотрудника "Парус авто" рассказывали ей и Ивану о преимуществах такой покупки, о том, как они будут рассекать по дорогам Липецка на новой машине, как здорово стать обладателем хорошего автомобиля.

— Я не понимала ничего. Менеджер указывал на небольшие суммы, а где возникали вопросы, отвечал: "Да не смотрите сюда, это мы для банка всё делаем, вам эти цифры ни к чему", — рассказывает Кристина.

Насчёт больших процентов по кредиту сотрудники "Паруса" успокоили молодых людей: первые три месяца заплатите по текущей ставке, а потом все свои квитанции пришлёте на вот эту почту — её написали от руки на одном из документов — и банк сделает рефинансирование.

Фото © LIFE

Уже дома девушка решила пересмотреть документы и расплакалась. Оказалось, что их "джетту" салон купил за один рубль по договору купли-продажи, а сумма кредита — 520 тысяч рублей без учёта страховок. В графике платежей указана сумма — 969 тысяч.

— И это вместо обещанных трёхсот, — выкрикивает девушка. — А ведь нас ещё заставили от руки написать бумагу, что мы в трезвом уме и здравой памяти покупаем эту машину и оформляем кредит. Естественно, этот документ "Парус авто" оставил себе.

Фото © LIFE

В подарок от компании на "Ладу" Ивана и Кристины были установлены камера, парктроники, аудиосистема и сигнализация. Только за половину этого им пришлось заплатить, согласно документам.

Позже молодые люди узнали, что их знакомый получил скидку в 100 тысяч рублей за то, что привёл новых клиентов в "Парус авто".

Хотите двигатель Nissan? Заберёте от Lada Priora

Наталья живёт в Липецкой области — в 100 километрах от центра. Она индивидуальный предприниматель, пять лет назад переехала из Луганска вместе с мужем и двумя взрослыми сыновьями.

В ноябре 2019 года увидела рекламу "Парус авто", приехала посмотреть автомобиль Lada Largus. По той же схеме, что и у предыдущих героев, ей предложили "выгодный кредит", "большие скидки" и много бонусов от компании. А ещё двигатель Nissan под капотом.

Салон "Парус авто". Фото © LIFE

— Я просидела в салоне 11 часов. Несколько раз хотела уйти, но менеджеры меня буквально за руки ловили, говорили, что осталось ещё чуть-чуть. "Вам сейчас ехать два часа домой, потом снова к нам приезжать. Оставайтесь". Я осталась и вляпалась, — признаётся Наталья.

Менеджер предложил Наталье оформить фиктивную сделку: якобы она внесла 79 000 за машину, эту справку "Парус авто" пообещал направить в банк, чтобы подтвердить платёжеспособность клиента. Затем был составлен второй документ — возврат денежных средств, которых на самом деле не существовало, обратно Наталье.

Кредит одобрил "Плюсбанк". Процентная ставка — 16,7. Менеджер и тут тыкал пальцем в 706 тысяч займа, но по документам выяснилось, что Наталье придётся заплатить 1 006 000 рублей, в которые входит каско от Московской акционерной страховой компании (МАКС) за 63,7 тысячи рублей, действующий только в случае полной гибели или угона автомобиля, и страховка от компании "ВЭР Ассистанс" за 232 000 рублей.

— Из салона я вышла в первом часу ночи с жутким чувством вины: все эти люди сидели в офисе и занимались бумагами ради меня, — говорит Наталья.

Она также написала расписку о подписании в трезвом уме и здравой памяти. Ей также пообещали рефинансирование через три месяца.

Позже женщина выяснила, что двигатель в её машине стоит от Lada Priora, страховки спустя две недели никто ей возмещать не собирается, а подписанный договор с "ВЭР Ассистанс" — это не страховые услуги компании, а доступ к карточке, которую Наталье никто не выдавал, за 232 тысячи рублей, за услуги нужно платить дополнительно.

Наталья три месяца исправно платила за кредит по графику платежей. Затем пришла в "Парус авто" для рефинансирования, где ей сказали, что надо ещё полгода поплатить, тогда точно ставку снизят.

— Я ИП, мне вообще нельзя оформить рефинансирование. Но в "Парусе" убеждают, что у них "всё схвачено" с банками-партнёрами. В общем, я написала претензию в "Парус авто", в "ВЭР Ассистанс" и в Московскую акционерную страховую компанию, — рассказывает покупательница "ларгуса".

Фото © LIFE

Никакие страховки с ней расторгнуты не были. А из ООО "Пеликан", которое является юрлицом "Парус авто", пришёл ответ, суть его в следующем: возвращать вам ничего не будем, документы вы подписывали собственноручно и с вами уже заключалось мировое соглашение на 79 тысяч рублей, по которому у нас с вами не было никаких финансовых претензий. На вопрос по поводу двигателя от "приоры" вместо "ниссана" Наталье ответили: "Какая вам разница? Дешевле чинить же".

Коротко об организациях, которым теперь должны покупатели

ООО "Пеликан" было зарегистрировано в декабре 2018 года в Москве. Владелец — Татьяна Фокина, которая ранее владела компанией "Оптима", продающей автомобили, и строительной фирмой "Домстройпрофи". Никаких данных о финансовой отчётности ООО "Пеликан" в открытых источниках нет, за исключением баланса компании в десять миллионов рублей. Торговая марка "Парус авто", по данным из открытых источников, не является зарегистрированной.

Похожая история с фирмой "С-Групп", которая предлагает некоторым клиентам "Парус авто" страхование автомобилей. Фирма зарегистрирована 29 января 2019 года в Москве на Арбате. Руководителем и владельцем, по данным СПАРК-Интерфакс, является Сергей Селичев. Это первая организация, которой владеет и управляет Селичев. При этом основной вид деятельности компании не страхование, а продажа легковых автомобилей. Никаких финансовых показателей у "С-Групп" нет, уставной капитал — 100 тысяч рублей.

Страховая компания МАКС существует с 1992 года. У неё более 50 филиалов по всей России, в разные годы совладельцами фирмы были Росимущество, "Техатомпром", инвестиционная компания "Кроннер", Российский профессиональный институт работников атомной энергетики и промышленности и другие крупные игроки бизнеса. Сегодня генеральным директором компании является Надежда Мартьянова, но на документах клиентов "Парус авто" указан исполнительный директор МАКС Алексей Мартьянов. Он же выступает совладельцем нескольких других страховых фирм вместе с Надеждой Мартьяновой.

Несмотря на такой большой опыт в предпринимательстве, отзывы о страховой компании МАКС оставляют желать лучшего. На форумах клиенты фирмы жалуются на невыплату средств по страховым случаям, игнорирование и непорядочность в суммах выплат.

— Когда я обратилась в МАКС, мне никакого конкретного ответа не дали. А раз я уже подписала договор о страховании только в случае угона или гибели машины — это моя проблема. И ничего, что за эти два условия нужно платить 63 тысячи, да ещё и дополнительную страховку на машину оформлять, — возмущённо объясняет Наталья.

В 2018 году доход от страховой деятельности компании МАКС превысил 1 миллиард 272 миллиона рублей, а прочий совокупный доход, по данным СПАРК-Интерфакс, составил более чем 1 миллиард 448 миллионов рублей.

Ещё один "помощник" клиентов "Парус авто" — "ВЭР Ассистанс" — зарегистрирован на территории технопарка "Сколково" в конце 2012 года как юрлицо "Все эвакуаторы". Этой компании Наталья заплатила 232 тысячи рублей за карточку, которую в "Парус авто" ей не выдали. Компанией руководит Юрий Ерохин, а владеет Глеб Юрьевич Ерохин. При этом страховая компания МАКС числится их контрагентом. Что на самом деле продаёт "ВЭР Ассистанс", понять непросто. Вы приобретаете у них карточку, по которой можете получить комплексную поддержку на дороге: вызвать эвакуатор или трезвого водителя, попросить грузовую помощь или обратиться в телемедицину. За 2018 год резидент "Сколково" заработал всего 1,5 миллиона рублей, при этом выручка превышала 24 миллиона.

Фото © LIFE

И, наконец, "Автоэкспресс" — фирма, которая, как обещали покупателям машин в "Парус авто", поможет выплатить кредит, если сам клиент не в состоянии по каким-то причинам этого сделать. Руководителем фирмы является Виталий Фольц, а бенефициаром — известный предприниматель Игорь Ким, который также входит в состав акционеров "Экспобанка", так часто кредитующего клиентов "Парус авто".

"Автоэкспресс" зарегистрирован в Новосибирске, но по тому адресу, который указан в документах, заказные письма покупателей из Липецка не доходят и возвращаются к отправителям.

На руках у покупателей машин в "Парус авто" есть только индивидуальные соглашения к кредитным договорам, но нет самих договоров. Есть договоры со страховыми компаниями, но печати и подписи на них со стороны юрлиц чёрно-белые, а на некоторых и вовсе есть только подпись клиента.

Фото © LIFE

— Я, когда приходила в очередной раз в "Парус авто", чтобы выяснить отношения, их менеджер Руслан мне сказал: "А что вы хотите? Это Россия, тут иначе никак". Жаль, у меня тогда диктофона с собой не было, — рассказывает Наталья.

Женщина пробовала обратиться в полицию, где ей сказали, что состава преступления нет: она же сама всё подписала, как и другие клиенты салона. А на стене в полицейском участке № 8 города Липецка висят фирменные часы с рекламой мультибрендового салона "Парус авто". Лайф направил запрос в УМВД региона.

Фото © LIFE

Автоюрист Валерий Маслов отмечает, что липецкий салон с точки зрения закона прикрыт: люди сами подписывали документы, сами шли на условия банка. Да, они были измотаны и находились под давлением менеджеров и кредиторов, но доказательств для суда нет никаких. К тому же покупатели собственноручно написали документ, подтверждающий их добровольное решение на приобретение авто в кредит. По словам юриста, клиенты "Парус авто" могут сейчас написать коллективную претензию или подать коллективное заявление на автосалон, но нужно собрать все доказательства, чтобы отстоять свою правду.

Лайф связался с главным менеджером салона "Парус авто", представившимся Русланом Гориным, который назвал жалобы клиентов "странной ситуацией".

— При приобретении машины в кредит бывает такое, что клиенту требуется каско, страховка жизни и так далее. Это не навязанные продукты, а добровольные. А почему людям в течение двух недель деньги не вернулись, тут уж я не знаю. Это клиентам нужно делать со страховой компанией непосредственно. Оформление документов в нашем салоне в среднем занимает час, два, может быть, три. Всё зависит от того, как быстро людям одобряют кредит, как быстро клиенты принимают условия кредитования. Может, людям пришлось машину со склада ждать или с документами ознакамливались очень долго. Не скажу, что к нам приходят недовольные покупатели, но бывает всякое. Проверок правоохранительных органов у нас не было, — сказал главный менеджер "Парус авто" Руслан Горин.

На личном опыте

Автор Лайфа лично посетил липецкий салон. На входе нам побрызгали на руки санитайзером, измерили температуру. И сразу приставили к нам менеджера. На автомобиль Hyndai Solaris висел ценник: от 756 тысяч рублей. Менеджер посчитал, что в максимальной комплектации за наличные деньги такая машина будет стоит 900 тысяч рублей, но только в "Парус авто" мы можем купить её за 670 тысяч рублей. А если ещё и свою машину в Trade-In сдадим, то за 550.

— Кредит в среднем выходит в 7%, некоторым везёт, получают 3,9%. Но больше 7% — ни у кого нет, это я вам точно говорю, — добавил менеджер.

От обхаживания нас юноше пришлось оторваться: зазвонил его новый iPhone 11 Pro Max стоимостью более 100 тысяч рублей. Да и дорогой пиджак слишком туго давил на полный живот. Мы решили осмотреть салон самостоятельно.

— Я что-то не нашла у вас на сайте, как называется ваша компания, — обращаюсь к другому менеджеру.

— "Парус авто", — ответил он.

— Но на сайте такой информации нет. ООО "Парус авто"? Точно?

— Там стенд. Подойдите. Всё написано.

На стенде было указано ООО "Пеликан". Даже сами менеджеры не знают, на кого они работают. Но зато точно знают, как заработать на новый iPhone.