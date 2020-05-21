В Совфеде предложили освободить от налога на имущество многодетные семьи

В Совете Федерации предложили освободить или уменьшить размер налога на имущество для многодетных семей за 2019 год. Об этом сообщила первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

В тексте документа, который приводит ТАСС, говорится о том, что семьи, где трое или более несовершеннолетних детей, должны быть освобождены от уплаты налогов.

Предложение подготовлено по итогам консультаций с органами власти и экспертным сообществом Ростовской области, отметила Рукавишникова.

Сейчас у многодетных семей есть вычет по имущественному налогу, однако он небольшой. По словам парламентария, в связи с пандемией коронавируса такие граждане нуждаются в дополнительных мерах поддержки.

Многодетные семьи относятся к одной из самых уязвимых категорий граждан в условиях эпидемии и уже столкнулись с большими финансовыми трудностями. Если же не удастся полностью освободить семьи от налога, то необходимо будет увеличить размеры льготной площади. Данная мера преподносится как антикризисная.