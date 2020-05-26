"Негодяй и мерзавец". Пригожин прокомментировал свои матерные СМС в адрес Шнурова

Скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым продолжает разрастаться. На этот раз оппоненты перешли к личным оскорблениям.

Так, Шнуров в "Инстаграме" опубликовал его переписку с Пригожиным, где второй в очень грубой и нецензурной форме обращается к новоиспечённому политику с угрозами. Музыкант же прокомментировал эти сообщения очередным стихотворением, обозвав продюсера "жлобом" и "инициативным дурнем". Пригожин позже заверил, что не угрожал Шнурову.

— Я ему написал, что он негодяй, и всё. Я же не могу какие-то вещи писать в публичном пространстве. Я ему написал СМС. Он просто негодяй и мерзавец. Человек, который разрушает вообще просто общество, раскалывает. Вот и всё. Он подонок, — заявил супруг певицы Валерии в беседе с телеканалом "360".