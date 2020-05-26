Минздрав раскрыл, сколько медиков стали жертвами коронавируса

В регистр умерших из-за коронавируса медиков, который ведёт Министерство здравоохранения РФ, включён 101 человек. Об этом сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова.

— На этой неделе, кроме того, что каждый субъект в соответствии с постановлением должен регистр этот заполнять в онлайн-режиме, мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. На прошлую пятницу в списке подтверждённых оказался 101 человек, — отметила она.

Летникова рассказала, что данные ежедневно сверяются с информацией от Фонда социального страхования, который опирается на сообщения СМИ и на данные в списке памяти. Также она добавила, что сейчас в регионах работают комиссии, которые расследуют смерти врачей.

Ранее умерла заразившаяся коронавирусом главврач московской поликлиники Юлия Сергеева. Медик больше месяца была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.