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Минздрав раскрыл, сколько медиков стали жертвами коронавируса

В регионах работают комиссии, которые занимаются расследованием причин смерти.

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Фото © Pixabay

В регистр умерших из-за коронавируса медиков, который ведёт Министерство здравоохранения РФ, включён 101 человек. Об этом сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова.

На этой неделе, кроме того, что каждый субъект в соответствии с постановлением должен регистр этот заполнять в онлайн-режиме, мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. На прошлую пятницу в списке подтверждённых оказался 101 человек, — отметила она.

Летникова рассказала, что данные ежедневно сверяются с информацией от Фонда социального страхования, который опирается на сообщения СМИ и на данные в списке памяти. Также она добавила, что сейчас в регионах работают комиссии, которые расследуют смерти врачей.

Ранее умерла заразившаяся коронавирусом главврач московской поликлиники Юлия Сергеева. Медик больше месяца была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8915 человек. Вместе с тем установлен рекорд по суточному приросту выздоровевших пациентов — 12 331 человек.

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