Алексей Герман — младший: Пока мы не можем возобновить работу над фильмом "Воздух"

Режиссёр Алексей Герман — младший не сможет возобновить съёмки своего фильма "Воздух", несмотря на послабления, введённые Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Создатель картины признался, что не сможет соблюсти все условия надзорного ведомства. В частности, группа не сможет работать, когда на площадке всего 50 человек, как это прописано в рекомендациях.
— У нас только в кадре 15–20 артистов, соответственно, рабочая группа не может быть меньше 100–150 человек. Соблюсти это правило смогут только создатели небольших студенческих фильмов и сериалов. У нас же сложная историческая картина, — приводит слова режиссёра газета "Петербургский дневник".
Герман-младший добавил, что если соблюдать все требования Роспотребнадзора, то стоимость фильма существенно вырастет. Даже во время гримирования актёров соблюдение дистанции в два метра выглядит непосильной задачей.
— Это же сколько нужно вагонов, и как вырастет стоимость съёмок, — рассудил он. — В общем пока мы не можем возобновить работу над фильмом "Воздух''.
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События картины, которую снимает сейчас Герман, будут разворачиваться во времена Великой Отечественной войны. Драма будет посвящена истории первого отряда женщин-истребителей, которые оказались на фронте. Как заявил сам режиссёр, история должна получиться "более высокого качества", чем "Дюнкерк" Кристофера Нолана.