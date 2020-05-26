Алексей Герман — младший: Пока мы не можем возобновить работу над фильмом "Воздух"

Режиссёр Алексей Герман — младший не сможет возобновить съёмки своего фильма "Воздух", несмотря на послабления, введённые Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Создатель картины признался, что не сможет соблюсти все условия надзорного ведомства. В частности, группа не сможет работать, когда на площадке всего 50 человек, как это прописано в рекомендациях.

— У нас только в кадре 15–20 артистов, соответственно, рабочая группа не может быть меньше 100–150 человек. Соблюсти это правило смогут только создатели небольших студенческих фильмов и сериалов. У нас же сложная историческая картина, — приводит слова режиссёра газета "Петербургский дневник".

Герман-младший добавил, что если соблюдать все требования Роспотребнадзора, то стоимость фильма существенно вырастет. Даже во время гримирования актёров соблюдение дистанции в два метра выглядит непосильной задачей.

— Это же сколько нужно вагонов, и как вырастет стоимость съёмок, — рассудил он. — В общем пока мы не можем возобновить работу над фильмом "Воздух''.