Советовавшая рожать вместо учёбы чиновница возглавила Депздрав Владимирской области

Замдиректора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, советовавшая девушкам рожать вместо учёбы, назначена врио руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин, сообщается на сайте областной администрации.
— До замещения должности директора Департамента здравоохранения Владимирской области исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая 2020 года будет Юлия Арсенина, — говорится в сообщении.
Арсенина стала известна по всей России после совета молодым россиянкам рожать как можно раньше вместо того, чтобы получать образование. Она заявила, что "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет её поколение и тем лучше для самой женщины". Чиновница вызвала всеобщее осуждение, актриса Мария Кожевникова призвала её "знать своё место".