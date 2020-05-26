Советовавшая рожать вместо учёбы чиновница возглавила Депздрав Владимирской области

Арсенина стала известна по всей России после совета молодым россиянкам рожать как можно раньше вместо того, чтобы получать образование. Она заявила, что "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет её поколение и тем лучше для самой женщины". Чиновница вызвала всеобщее осуждение, актриса Мария Кожевникова призвала её "знать своё место".