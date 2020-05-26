Шойгу: Пик эпидемии коронавируса в Вооружённых силах преодолён

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об обстановке с коронавирусом в Вооружённых силах. Глава военного ведомства ожидает, что ситуация в армии вернётся в привычное русло уже в июне.

— Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах преодолён во второй половине апреля. К началу июня в ВС обстановка войдёт в состояние плановой, — сказал министр.

Шойгу уточнил, что всего с начала марта в рядах ВС CoViD-19 подтвердился у 5,5 тысячи человек. Из них полностью выздоровело и выписано из больниц 3,5 тысячи военных.