Шойгу: Пик эпидемии коронавируса в Вооружённых силах преодолён

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об обстановке с коронавирусом в Вооружённых силах. Глава военного ведомства ожидает, что ситуация в армии вернётся в привычное русло уже в июне.
— Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах преодолён во второй половине апреля. К началу июня в ВС обстановка войдёт в состояние плановой, — сказал министр.
Шойгу уточнил, что всего с начала марта в рядах ВС CoViD-19 подтвердился у 5,5 тысячи человек. Из них полностью выздоровело и выписано из больниц 3,5 тысячи военных.
Министр обороны также подчеркнул, что пандемия коронавируса не повлияла на боеспособность Вооружённых сил России. Он уточнил, что с начала года в войска поступило более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения. В том числе это 58 самолётов и вертолётов, 75 беспилотников.