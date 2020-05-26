Шойгу заверил Путина, что пандемия не сказалась на боеготовности армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заверил президента Владимира Путина в том, что пандемия коронавируса не сказалась на боеготовности Российской армии.

— В условиях новых вызовов, связанных с распространением инфекции, не допустили снижение боевой готовности! Ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем стратегическое сдерживание, — сказал Шойгу.

Министр рассказал, что с начала года в войска поступило более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения. В том числе это 58 самолётов и вертолётов, 75 беспилотников.