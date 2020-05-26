Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за введённого им же запрета

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог в последний раз увидеть свою умирающую мать из-за своего же запрета посещать дома престарелых во время пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина сообщает The Guardian.
— Премьер-министр выполнял все директивы, — ответил представитель Рютте на вопрос, видел ли премьер свою мать перед её смертью.
96-летняя мать Рютте скончалась 13 мая в одном из домов престарелых в Гааге. Пожилая женщина умерла не от коронавируса, хотя в учреждении была выявлена вспышка этого заболевания. Рютте сказал, что, помимо большой грусти и всех приятных воспоминаний, он и его семья также испытывают благодарность за то, что она оставалась с ними до преклонного возраста.
Ранее советник британского премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс нарушил карантин и отправился за 400 километров от Лондона. Политик объяснил, что вынужден был уехать к жене, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Сам же британский премьер так неукоснительно соблюдает самоизоляцию, что в Сети начали обсуждать его исчезновение.