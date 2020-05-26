QR-код вместо паспорта. В Минкомсвязи предложили новые правила для покупки алкоголя

Для покупки алкогольных напитков молодо выглядящим россиянам может больше не понадобиться паспорт. Минкомсвязи разработало мобильное приложение "Мобильный идентификатор", который генерирует QR-код, подтверждающий возраст покупателя на кассе. Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, эксперимент с применением таких кодов вместо паспорта будет проводиться на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года. В случае успеха инициатива может быть реализована на всей территории страны.

— Понятно, что здесь мы ограничиваем объём передаваемых данных. Под каждый конкретный случай я отдаю именно тот набор сведений, который нужен второй стороне. Например, если я хочу купить алкоголь и мне нужно подтвердить соответствующий возраст, который позволяет мне это сделать, то в рамках предоставляемого QR-кода я показываю только свою фотографию и возраст. Потому что не нужно продавцу знать моё имя и адрес, где я прописан, — отметил глава Минкомсвязи.

Как пояснил Максут Шадаев, участниками пилотного проекта по использованию QR-кода вместо паспорта при покупке алкоголя могут стать жители Москвы от 18 лет. Они должны иметь верифицированную учётную запись на портале госуслуг и действующий паспорт. А для получения и активации мобильного приложения с QR-кодом гражданин должен обратиться в один из пилотных многофункциональных центров и предоставить необходимые документы.