Москвичка пыталась "выбить долг" у соседки кухонным ножом — видео

Сотрудники московской полиции получили сообщение о вооружённом нападении на Нижегородской улице. Прибывший наряд встретила 42-летняя москвичка, которая сообщила, что на неё с ножом накинулась соседка, требуя отдать денежный долг. Момент нападения попал в объектив камеры видеонаблюдения у подъезда, где и живут обе женщины.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую — 51-летнюю москвичку. Со слов злоумышленницы, она требовала у соседки вернуть долг, однако потерпевшая сообщила, что никаких денежных взаимоотношений между ними не было. У злоумышленницы изъят кухонный нож, — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Разбой", она помещена под стражу.