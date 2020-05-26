На осквернившего мемориал ВОВ жителя Подмосковья завели уголовное дело

В отношении мужчины, осквернившего обелиск Воинской славы в городском округе Черноголовка, возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Хулиган сломал венок у памятника и раскидал лежавшие там гвоздики.
— Отделом дознания МУ МВД России "Ногинское" по факту осквернения обелиска Воинской славы в городе Черноголовка возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ "Вандализм", — сообщила Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Вандала уже задержали. Свои действия он объяснил "бурным настроением".
Ранее Лайф сообщал, что в Кронштадте компания молодых людей также осквернила памятник жертвам Великой Отечественной войны. Вандалы решили пожарить шашлык на Вечном огне. Один из них уже задержан.