Риелторы рассказали о самых дешёвых вариантах снять дачу в Подмосковье

Самую дешёвую дачу в Московском регионе можно снять за 34 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит агентство "ИНКОМ-Недвижимость", специалисты которого составили рейтинг доступного загородного жилья в Подмосковье и Новой Москве.

За 34 тысячи арендатору на месяц предлагается дом площадью в 45 квадратных метров, рассчитанный на одного человека. При этом жильё обеспечено всеми необходимыми коммуникациями, мебелью и техникой. Находится он в СНТ "Круиз", в одном километре от МКАД.

На втором месте расположился дом за 35 тысяч в месяц, находящийся в деревне Яковское, в 100 километрах от МКАД. Арендодатели предлагают двухэтажное помещение в 350 квадратных метров с русской печью, камином, сауной, бассейном и бильярдной комнатой. На участке арендаторов ждут теплица, гараж и плодовые деревья.

Третье место досталось дому площадью в 50 квадратных метров, расположенному в 18 километрах от Москвы. За 40 тысяч рублей в месяц дом укомплектован новой мебелью, бытовой техникой, а все необходимые коммуникации проведены. Объект сдаётся впервые и стоит по соседству с домом хозяев.

Следующим в топ-5 идёт дом стоимостью 45 тысяч рублей в месяц, расположенный в посёлке городского типа Менделеево, что в 29 километрах от МКАД. В доме три этажа, а его площадь составляет 120 квадратных метров. Внутри — три спальни, гостиная с камином, открытая веранда, кухня. Снаружи — крытая парковка на два автомобиля.

Замыкает пятёрку дом в 50 километрах от МКАД, находящийся в коттеджном посёлке "Изумрудная Долина". Дом выполнен из бруса, подключён к коммуникациям и укомплектован всем необходимым для круглогодичного проживания. Стоит такое удовольствие 60 тысяч в месяц.