Кожевникова резко ответила чиновнице, призвавшей россиянок больше рожать

Звезда "Универа" и экс-депутат Госдумы призвала Арсенину не навязывать своё мнение другим и "знать своё место".

Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова ответила владимирской чиновнице Юлии Арсениной, которая посоветовала россиянкам рожать, а не учиться. По мнению звезды "Универа", госслужащей самой следовало бы продолжить обучение.

— Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других, — цитирует Кожевникову Рен ТВ.

Актриса призвала чиновницу не навязывать своё мнение другим и "знать своё место". Универсальной формулы безусловного счастья не существует, уверена Кожевникова. По её мнению, кому-то для этого надо получить 10 образований, кому-то — два, кому-то — одно, а кому-то действительно не надо.

В начале мая в соцсетях разгорелся скандал из-за заявления другой чиновницы, из ХМАО. Любовь Иванцова предложила жителям района уехать жить в другие посёлки и города, если им что-то не нравится. Позднее чиновница извинилась за своё высказывание, уточнив, что оно касалось лишь двух конкретных пользовательниц.