Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны

Телеведущий Владимир Познер считает, что население США разделилось на два лагеря с диаметрально противоположными политическими взглядами, из-за чего страна оказалась на пороге гражданской войны. Такое мнение журналист высказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".

— Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны. Это почти как Север и Юг и вопрос рабства. Отношение к Трампу и к тем людям, которые его поддерживают, — с одной стороны, и отношение к тем, которые противники, — объяснил Познер.

Он назвал обстановку в Штатах пугающей. Главным признаком назревающего конфликта телеведущий считает неспособность людей с разными взглядами разговаривать друг с другом. По словам Познера, во времена его жизни в Америке страна не была настолько разделена.

Говоря о противостоянии США и Китая, он выразил уверенность в победе азиатской державы. Пекин обладает очень мощной армией, ядерным оружием и очень дисциплинированным и послушным населением, напоминает Познер. Он с сожалением констатировал конец так называемого американского века и выразил уверенность, что XXI век станет китайским.