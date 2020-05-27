Путин поддержал желание главы Смоленской области принять участие в губернаторских выборах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его кандидатуру на выборах в случае, если он захочет переизбираться на новый срок.

В беседе глава Смоленской области подчеркнул, что ему удалось достичь определённых успехов в области политической и социальной стабильности, а также улучшить инвестклимат. При этом Островский добавил, что, несмотря на то что в его работе существуют различные трудности, у него "есть силы и желание работать дальше".

В ответ глава государства заявил, что видит плоды его труда и то, как губернатор ответственно относится к делу, как он "в целом успешно" работает. В связи с этим Путин подчеркнул, что будет приветствовать кандидатуру Островского на выборах.

— Но конечная оценка будет сделана вашими избирателями. Могу пожелать только удачи и успехов, — заключил президент.