Путин попросил Собянина направить бригады московских врачей в регионы

Президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных врачей в регионы, где ситуация с коронавирусом по-прежнему остаётся сложной. Среди них, к примеру, республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, а также Забайкальский край, Владимирская и Псковская области.

— Нужно помочь тем регионам, где положение дел пока остаётся сложным и требуется дополнительная помощь прямо на месте. Поэтому с учётом наколенного опыта попросил бы вас поддержать регионы, направить в них бригады московских медиков, — обратился к Собянину президент.

В свою очередь градоначальник отметил, что столичные специалисты постоянно находятся на связи с коллегами из клиник по всей России и проводят консультации. Вместе с тем в ближайшие дни Собянин обещал направить московских врачей в Псковскую и Владимирскую области. Туда также передадут аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.

Столичный мэр также рассказал, что с 1 июня в Москве можно будет гулять, но по графику. Собянин пообещал, что схема, по которой сформируется этот график, будет максимально простой.