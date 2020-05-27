"Заступался за супругу". Ярославский чиновник объяснил, за что "наплевал" на местного жителя

В Ярославле глава госпредприятия "Южный водоканал" Юрий Кузнецов, ставший накануне главным героем конфликта с местным жителем, рассказал Лайфу, что мужчина его спровоцировал, оскорбляя супругу чиновника. Видео конфликта появилось в Сети.

— Я думаю, вы можете обратиться в отдел полиции Ярославля, они там присутствовали, при них оскорбляли мою супругу. Они должны ответить за своё бездействие сначала, а потом уже буду я отвечать, почему мне пришлось так себя вести. Человек что просил, то я ему и ответил, — сказал он.

Кузнецов отметил, что мужчина, с которым и произошёл конфликт, является провокатором и подобные стычки с его участием бывают часто. По словам чиновника, местный житель на протяжении двух недель оскорблял его жену и пытался вывести самого Кузнецова. Именно такое поведение и заставило мужчину разговаривать с оппонентом в соответствующем тоне, заявляя, что он "плевал, ссал и срал" на него.

Глава госпредприятия подчеркнул, что конфликт никак не относится к его профессиональной деятельности и произошёл после работы. Он также заявил, что готов на проверку показаний на полиграфе.