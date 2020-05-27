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Июльские саммиты БРИКС и ШОС перенесли из-за коронавируса

Новые даты мероприятий будут названы позже.

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Фото © Shutterstock

Международные саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести 21–23 июля, перенесены из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Пресс-службе Президента РФ.

Саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) были намечены на 22–23 июля и должны были пройти в Санкт-Петербурге. Однако из-за пандемии CoViD-19, которая до конца не нормализовалась в большинстве стран — участниц саммита, за исключением разве что Китая, было принято решение перенести мероприятие ближе к осени.

Формат видеоконференции, в свою очередь, не рассматривался из-за необходимости провести очную встречу.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидерами G7 из-за коронавируса и предложил провести переговоры глав "Большой семёрки" в формате видеоконференции.

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