Июльские саммиты БРИКС и ШОС перенесли из-за коронавируса

Международные саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести 21–23 июля, перенесены из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Пресс-службе Президента РФ.

Саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) были намечены на 22–23 июля и должны были пройти в Санкт-Петербурге. Однако из-за пандемии CoViD-19, которая до конца не нормализовалась в большинстве стран — участниц саммита, за исключением разве что Китая, было принято решение перенести мероприятие ближе к осени.

Формат видеоконференции, в свою очередь, не рассматривался из-за необходимости провести очную встречу.

— Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом, — говорится в сообщении.