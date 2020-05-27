"Критика связана с должностью". В Общественной палате РФ прокомментировали нападки в адрес Памфиловой

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвергается критике со стороны отдельных представителей оппозиции из-за занимаемой должности, считает директор Института проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

— Эта критика не связана с ней самой лично, на мой взгляд. Она связана с её должностью. Любой человек на этом посту получал бы аналогичную критику или ещё больше, — сказал он.

Григорьев отметил, что Общественная палата РФ и большая часть наблюдательского сообщества России и гражданского общества страны считают, что Памфилова практически стопроцентно выполняет свои обязанности на посту руководителя Центральной избирательной комиссии. Он также подчеркнул открытость и готовность к диалогу со стороны главы ЦИК, которые помогают наладить общение и работу с экспертами и общественностью.