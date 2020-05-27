В Нижегородской области родился цыплёнок-мутант с четырьмя лапами — видео

В Балахинском районе Нижегородской области родился необычный цыплёнок. Вместо привычных двух лап у него их в два раза больше. Соответствующая видеозапись была опубликована в группе "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".

Цыплёнок родился в инкубаторе в одном из хозяйств района. Малыш ведёт себя как обычный птенец: такой же активный, питается и пьёт самостоятельно. Кроме видимой внешней аномалии, он ничем не отличается от своих братьев и сестёр.

В Комитете ветеринарии Нижегородской области отметили, что специалисты внимательно следят за состоянием своего необычного подопечного. Также представители организации добавили, что процесс вывода цыплят очень сложный и с момента закладки яиц первый писк птенца можно услышать не менее чем через три недели.