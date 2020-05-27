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Toyota начнёт продавать самый маленький и дешёвый кроссовер в мире

Появиться в продаже модель должна в ближайшие месяцы.

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Фото © Toyota

В сегменте ультракомпактных кроссоверов с увеличенным дорожным просветом Toyota Yaris Cross даст возможность покупателям приобретать версии с полным приводом, в то время как в этой нише продаются исключительно переднеприводные машины, пишет немецкий журнал Autonews. Новый SUV от японцев получил гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового трёхцилиндрового двигателя и электромотора-генератора. Общая мощность системы — 116 л.с.

Стоимость машины для европейских покупателей может составить от 18 тысяч евро (1,4 миллиона) за базовую конфигурацию и 22 тысячи евро (1,7 миллиона) за топовую версию с кожаным салоном, раздельным климатом, отделкой из карбона и алюминия.

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