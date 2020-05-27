После расследования Лайфа в липецком автосалоне начались проверки, а сам дилер пытается "сбежать"

Ранее Лайф писал о клиентах салона "Парус Авто" в Липецке, которые просят признать себя пострадавшими, поскольку считают, что их ввели в заблуждение, им навязали услуги за сотни тысяч рублей, а их автомобили по Trade In были куплены салоном за один рубль по договору купли-продажи.

Источник Лайфа в УМВД РФ по Липецкой области сообщил, что количество обращений покупателей из салона в полицию увеличилось. На данный момент ведётся проверка компании ООО "Пеликан", которая работает под названием "Парус Авто".

Клиенты салона отмечают, что до мая 2020 года их заявления в полиции не принимались в связи с "отсутствием состава преступления", а на стене в отделении полиции № 8 города Липецка висят часы с рекламой салона.

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— Как только стало известно о проверке, "Парус Авто" практически за сутки вывез все машины и всю технику из здания, в котором размещался. Была демонтирована вывеска. Мы считаем, что дилера предупредили о грядущих мероприятиях правоохранителей, поэтому они так быстро сбегают, — сказала Лайфу одна из покупательниц автомобиля в этом салоне, которой также пришлось подписать дорогостоящие страховки и теперь приходится выплачивать кредит более чем в миллион рублей.

Связаться с компанией "Парус Авто" по телефону не удалось. Лайф следит за ситуацией в Липецке.