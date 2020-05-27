Невролог перечислил продукты, обладающие обезболивающим эффектом

Любая еда, которая приносит удовольствие, обладает обезболивающим эффектом, так как провоцирует выброс отвлекающих эндорфинов, однако некоторые продукты в этом отношении более эффективны, заявил врач-невролог Пётр Соков.

В беседе с изданием "Аргументы и факты" он рассказал, что лидером среди "снимающих" боль является перец чили. Дело в том, что в нём содержится капсаицин, который создаёт на коже дополнительное раздражение, помогающее отвлечься от неприятных ощущений. Вытяжку из таких перцев используют при создании перцовых пластырей. Если же говорить о самом продукте, можно отметить, что переключить внимание при болях помогает и чувство жжения во рту.

От головной боли может помочь избавиться кофе, однако нужно учитывать несколько факторов.

— Если головная боль возникла на фоне пониженного артериального давления, то кофе может улучшить ситуацию. А если такая же головная боль связана с повышенным давлением, то кофе может привести к ухудшению самочувствия, — предупредил Соков.

Кратковременное средство для снятия боли — коньяк. Небольшие дозы алкоголя помогают расширить сосуды и снять боль, однако следует помнить, что достаточно быстро они могут вновь сузиться и усугубить болевые ощущения.

Врач напомнил, что боль зачастую является одним из первых симптомов серьёзных заболеваний. При возникновении неприятных ощущений следует обратиться к врачу.