Матвиенко: Приобщение людей к культуре критически важно в эпоху глобализации

Риск потери исторической и национальной идентичности — один из опаснейших вызовов эпохи глобализации, поэтому приобщение к культурному богатству, которым располагают музеи, особенно важно и актуально, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Вопросы "Кто мы?", "Куда идём?" перестали быть умозрительными, сугубо философскими, они сейчас в актуальной повестке дня. Наше уверенное движение вперёд невозможно без чёткого ответа на них, — отметила она в блоге на сайте СФ.

Матвиенко высказала мнение, что политика некоторых государств направлена на превращение России в мировую периферию. Она отметила, что не призывает к обособлению от остального мира, потому что страна является неотъемлемой частью международного сообщества.