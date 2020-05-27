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Матвиенко: Приобщение людей к культуре критически важно в эпоху глобализации

Вся история и культурный код, по её словам, сохранены в музеях.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Риск потери исторической и национальной идентичности — один из опаснейших вызовов эпохи глобализации, поэтому приобщение к культурному богатству, которым располагают музеи, особенно важно и актуально, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Вопросы "Кто мы?", "Куда идём?" перестали быть умозрительными, сугубо философскими, они сейчас в актуальной повестке дня. Наше уверенное движение вперёд невозможно без чёткого ответа на них, — отметила она в блоге на сайте СФ.

Матвиенко высказала мнение, что политика некоторых государств направлена на превращение России в мировую периферию. Она отметила, что не призывает к обособлению от остального мира, потому что страна является неотъемлемой частью международного сообщества.

Председатель Совфеда добавила, что роль искусства в духовном суверенитете государства огромна.

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