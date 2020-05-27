В Минкультуры обозначили сроки запрета на групповое посещение музеев

В музеях России в течение двух месяцев со дня открытия будет действовать запрет на групповое посещение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры.

Отмечается, что в июне на работу сможет выйти 30% сотрудников музеев, а во второй месяц лета — уже 70%. Все работники должны будут соблюдать меры безопасности: проверять температуру при входе, использовать защитные экраны в местах для взаимодействия с посетителями, а также носить средства индивидуальной защиты.

Кроме того, должна быть организована бесконтактная проверка билетов, а вот от аудиогидов придётся временно отказаться. В помещениях будет нанесена разметка для передвижения посетителей с учётом социальной дистанции, а вход в музей будет организован с 15-минутными интервалами.