В Вашингтоне впервые за почти два месяца не зафиксировали смертей от CoViD-19

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер заявила, что за прошедшие сутки в городе не зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции.

— Сегодня мы сообщаем, что никто из жителей Вашингтона не умер из-за CoViD-19, — сказала она на пресс-конференции.

Как уточняется, такой показатель выявлен впервые за почти два месяца. По словам Баузер, в федеральном округе Колумбия 13-й день наблюдается устойчивое снижение количества случаев заражения. Она выразила надежду, что в скором времени можно будет поднять вопрос о поэтапном снятии ограничений.

Когда журналисты спросили, состоится ли парад в День независимости США, мэр дала отрицательный ответ, отметив, что в рамках первого этапа подобных разрешений не планируется.

По последним данным, CoViD-19 обнаружен у 8,3 тысячи жителей Вашингтона, скончалось 440 человек.