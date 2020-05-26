В США число жертв коронавируса превысило 100 тысяч человек

В США количество умерших от коронавируса превысило 100 тысяч человек. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, который фиксирует течение пандемии, исходя из официальных данных самих государств.

Общее число заражённых с начала пандемии в США — более 1,7 миллиона человек. Больше всего от коронавируса пострадал штат Нью-Йорк, там 372,5 тысячи случаев заражения, из них 29,3 тысячи человек погибли.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Ещё ранее он заявил, что часть вины за пандемию коронавируса лежит на Китае, поскольку тот не остановил вспышку в "самом зародыше". Он пообещал, что в ближайшее время Штаты предоставят подробную информацию о происхождении коронавируса.