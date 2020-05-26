Чувство досады, надежды и страха. Песков рассказал о своём опыте борьбы с CoViD-19

Переболевший коронавирусом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о том, что испытывал во время лечения. По его словам, прежде всего было чувство досады от того, что даже при введённых ограничительных мерах как в стране, так и лично в его семье, даже соблюдая все меры предосторожности, он всё-таки заразился CoViD-19.

— Когда пришёл положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдёт по лёгкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдёт по лёгкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных, — рассказал Песков в колонке для ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, как Владимир Путин принимал решение о введении ограничительных мер в стране. По его словам, президент не использовал интуицию, а полагался исключительно на мнение специалистов из разных сфер и профильных ведомств, которые делали прогнозы и модели развития пандемии в России. Песков добавил, что коронавирус дал человечеству новый опыт, который мир теперь может использовать в случае возникновения похожих угроз.

— Нужно трезво давать оценку. И понимать, что всё проходит и это пройдёт. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдёт — нет, — отметил пресс-секретарь президента страны.