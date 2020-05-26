"Люди умирают внезапно". Российский учёный рассказал об опасности гидроксихлорохина при лечении CoViD-19

Это лекарство рекомендовано Минздравом, но, по мнению многих специалистов, его пользу в лечении коронавируса нельзя считать научно доказанной. При этом есть данные о серьёзных побочных эффектах препарата. Ситуацию Лайфу попытался разъяснить глава отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Сергей Марцевич.

Что такое гидроксихлорохин

Это горький белый синтетический порошок. По сути, дополненная копия лекарства, созданного природой. Ещё в древние времена южноамериканские индейцы кечуа лечили лихорадку корой хинного дерева — в ней есть вещество с жаропонижающим и обезболивающим действием, к тому же эффективное против малярии. В 1930-е годы в Германии создали его искусственный аналог — хлорохин. Позже в эту формулу добавили гидроксид. С 1955 года получившийся препарат применяют в лечении малярии в США по благословению национального Минздрава, а точнее, FDA — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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А меж тем до сих пор не совсем ясно, как именно он борется с этой инфекцией. По основной версии, он делает так, чтобы внутри вирусной частицы "затвердели" — кристаллизовались — продукты "переваривания" проглоченного ею гемоглобина. Они называются гемом. Этот гем накапливается в вирусной частице, и в конце концов она погибает. Одновременно это вещество уменьшает воспаление и подавляет реакцию иммунитета, а это бывает очень нужно, например, при аутоиммунных болезнях, то есть когда твой иммунитет работает против твоих же совершенно здоровых клеток.

Эффект гидроксихлорохина как таковой доказан только в эксперименте, причём в эксперименте даже не на животных, а в пробирке. Якобы он убивает вирус. Под это подводятся определённые механизмы, и, действительно, логика есть в этих механизмах, но механизм действия препарата никогда нельзя взять и перенести на его клиническую эффективность Сергей Марцевич Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

Почему именно он

Когда в 2003 году в Китае вспыхнула атипичная пневмония, появились предложения попробовать этот препарат для её лечения. Чтобы было понятно, сразу напомним, что атипичная пневмония (по-научному — острый респираторный синдром SARS) — ближайший родственник нынешнего нового коронавируса.

Тогда итальянские учёные заявили, что гидроксихлорохин проникает внутрь клеток, попадает в расположенные там пузырьки — эндосомы — и меняет в них уровень кислотности. И это, по мнению исследователей, великолепно, потому что те самые эндосомы очень нужны вирусным частицам, и если в них будет нехорошо, то и патогенам внутри клеток нашего организма делать будет нечего.

Так это или нет, с тех пор в медицинском сообществе закрепилось мнение об эффективности гидроксихлорохина в лечении атипичной пневмонии. Поэтому выглядела довольно логичной идея взять его на вооружение перед лицом нового врага, очень похожего на старого.

Лечит или калечит

В марте 2020 года появились обнадёживающие новости: опубликовали данные исследования, проведённого французскими учёными во главе с Дидье Раулем. Исследование примерно такое: имеется 42 пациента с подтверждённым диагнозом CoViD-19, 26 из них десять дней подряд пьют гидроксихлорохин три раза в день по 200 миллиграммов на приём. Среди этих 26 шестеро в дополнение принимают азитромицин (антибиотик). Остальные 16 человек — контрольная группа.

Итог: через шесть дней лечения у 70% больных в группе гидроксихлорохина в организме уже не выявляли вируса. Подчёркивается, что абсолютно здоровыми оказались все те шестеро пациентов, которые принимали сразу два препарата. В контрольной группе доля выздоровевших составила 12,5%.

Практически сразу после этого возликовал президент США Дональд Трамп.

Гидроксихлорохин и азитромицин при одновременном приёме имеют реальный шанс изменить правила игры в истории медицины. FDA свернула горы — спасибо вам! Дональд Трамп Президент США

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

Президент Национального общества доказательной фармакотерапии Сергей Марцевич подчеркнул, что как раз к этому сочетанию — гидроксихлорохина и азитромицина — есть большие вопросы.

Там, где гидроксихлорохин может не оказывать побочного действия, если он назначается с некоторыми другими препаратами, он может дать так называемое опасное взаимодействие и вызвать самые печальные осложнения, включая смерть. Таких препаратов несколько, в том числе и некоторые антибиотики. В частности, широко используемый азитромицин. Когда комбинируют гидроксихлорохин с азитромицином, риск аритмий может появиться даже у человека со здоровым сердцем

Кстати, недавно глава Белого дома поведал, что сам принимает гидроксихлорохин вот уже "полторы недели" — на тот момент.

The President says he’s been taking Hydroxychloroquine for a week and a half pic.twitter.com/PT9IIb7C5H — Acyn Torabi (@Acyn) May 18, 2020

В мировом научном сообществе неоднозначно восприняли выводы французских микробиологов. Многие их коллеги обратили внимание, что выборка невелика, к тому же для максимально убедительного результата необходимы так называемые слепые исследования, то есть когда их участники или даже сами экспериментаторы не знают, какое лекарство применяют в том или ином случае. Так делают, чтобы избежать какой-либо предвзятости в оценке итогов.

Пожалуйста, не принимайте гидроксихлорохин (плаквенил) с азитромицином при лечении CoViD-19, если врач вам их не назначал. Оба лекарства влияют на интервал QT в вашем сердце и могут привести к аритмиям и внезапной смерти, особенно если вы принимаете другие препараты или страдаете сердечным заболеванием Эдсел Сальвана Директор филиппинского Института молекулярной биологии в Маниле

Please don't take hydroxychloroquine (Plaquenil) plus Azithromycin for #COVID19 UNLESS your doctor prescribes it. Both drugs affect the QT interval of your heart and can lead to arrhythmias and sudden death, especially if you are taking other meds or have a heart condition. — Dr. Edsel Salvana (@EdselSalvana) March 21, 2020

Эффект препарата доказывается в строго спланированных исследованиях, которые называются рандомизированными контролируемыми исследованиями. Беда в том, что таких исследований с гидроксихлорохином, как и с другими антивирусными препаратами, которых довольно много, на сегодняшний день нет Сергей Марцевич Глава отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

Лечение на свой страх и риск

Как бы там ни было, в апреле 2020 года название этого препарата появилось в списке лекарств, рекомендованных российским Минздравом. В пояснении к этому списку было указано, что проверенных средств от CoViD-19 пока что нет, так что приходится разрабатывать способы лечения на основе опыта с предыдущими версиями коронавируса — SARS-CoV (той самой "атипичной") и MERS (это "ближневосточный синдром", ещё один "собрат" в славной "коронованной" семье). То есть надо подчеркнуть, что гидроксихлорохин рекомендовали, но с серьёзной оговоркой.

Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения Из текста временных научных рекомендаций Минздрава РФ

Кстати, с больного, когда ему назначают эти лекарства, в том числе гидроксихлорохин, берётся подписка, что он информирован о том, что доказательств не существует. В Минздраве была очень большая дискуссия, включать этот препарат или не включать. В итоге включили, но если объективно оценивать, то включили по самой низкой степени доказанности. Но беда в том, что ни для одного антивирусного препарата, который мы сейчас знаем, таких доказательств тоже нет Сергей Марцевич Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

Как пишет "Медвестник", в Мосгорздраве провели собственное исследование гидроксихлорохина. Сообщается, что препарат протестировало на себе четыре тысячи медицинских работников. Результат следующий:

Гидроксихлорохин абсолютно не защищает от новой коронавирусной инфекции, она развивается с приёмом или без приёма, но течение заболевания у пациентов, которые его принимают, более мягкое. Это предварительные результаты. Уже в конце мая планируем дать конкретные результаты по этому исследованию Евгений Никонов Начальник Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения Москвы, член Клинического комитета по CoViD-19

Во Франции тем временем провели более масштабное исследование эффективности препарата, чтобы проверить выводы Дидье Рауля. Команда исследователей Университета Париж-Сакле под руководством специалиста по редким болезням Бенджамина Давидо провела испытания, которые охватили более 500 пациентов с CoViD-19. По итогам сообщалось, что терапия "гидроксихлорохин + азитромицин" показывала эффективность в 91% случаев и в шесть раз снижала опасность тяжёлой пневмонии.

Однако вскоре после этого данную научную статью сняли с публикации, и отозвали её сами авторы.

Авторы приняли решение отозвать эту рукопись и хотели бы, чтобы эта работа не цитировалась в других публикациях. Учитывая противоречивый статус гидроксихлорохина, а также ретроспективный характер работы, они приняли решение пересмотреть текст работы после завершения его рецензирования Из опубликованного заявления учёных

Есть версия, что на такой шаг учёные пошли под шквалом критики: микробиологи и другие специалисты по всему миру усомнились в правильности использованных методов исследования и подсчёта результатов. Интересно, что при этом упомянутая выше первоначальная статья Дидье Рауля по-прежнему доступна читателям.

Эффективность гидроксихлорохина мы оставляем под большим знаком вопроса. С другой стороны, главный принцип в медицине — не навреди. И как раз здесь у нас доказательства есть, что препарат не очень безопасный, что он с большим количеством побочных действий. Если больничное применение гидроксихлорохина я не одобряю, но готов с этим согласиться — как с, так сказать, терапией отчаяния, что ли, потому что у нас нет препаратов других. Но там хоть есть возможность проследить за его побочными действиями. Но в амбулаторных условиях я категорически против Сергей Марцевич Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

"Может вызывать аритмии"

В Гарвардской медицинской школе заявили о смертельной опасности гидроксихлорохина. Американские учёные сравнили истории болезни 96 тысяч пациентов с "ковидом" по всему миру. Сообщается, что среди них более 14 800 человек лечили либо гидроксихлорохином, либо хлорохином, либо одним из этих двух препаратов в сочетании с макролидом. Впоследствии учёные подсчитали, что из 96 тысяч десять с лишним скончались. В результате самый высокий процент смертности оказался среди тех, кто принимал противомалярийное средство с макролидом, — 22–23%. Немного меньше — 16–18% — доля умерших среди тех, кому давали только гидроксихлорохин или хлорохин. И в контрольной группе смертность составила 9%. На этом основании авторы научной работы сделали вывод, что использование противомалярийных препаратов повышает риск смерти.

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После этой публикации Всемирная организация здравоохранения объявила о приостановке клинических испытаний гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от коронавируса, чтобы "проанализировать поступающую информацию".

Сергей Марцевич призвал и к проведённым в Гарварде подсчётам относиться с сомнением. По его мнению, стоит учесть, что гидроксихлорохин чаще дают тем пациентам, у которых болезнь протекает в более тяжёлой форме, а значит, их жизни в большей опасности из-за болезни, а не из-за лекарства. В то же время учёный со своей стороны тоже привёл весомые аргументы против этого средства.

Наиболее опасен препарат для людей, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. А, к сожалению, таких среди заболевших очень много. Он способен вызывать аритмии. Главное — контролировать его эффект, раз уж взялись за него, с помощью электрокардиограммы, что, естественно, делается не всегда. Мне уже известны отдельные клинические наблюдения — они, конечно, ничего не доказывают, но заставляют насторожиться, что люди, заболевшие коронавирусом и лечившиеся гидроксихлорохином, умирали внезапно. Так называемая внезапная смерть. А внезапная смерть не характерна для CoViD-инфекции. Это аритмическая смерть. Это, скорее всего, смерть от побочного действия лекарства Сергей Марцевич Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ