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"Люди умирают внезапно". Российский учёный рассказал об опасности гидроксихлорохина при лечении CoViD-19

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Фото © David Benito / Getty Images

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Это лекарство рекомендовано Минздравом, но, по мнению многих специалистов, его пользу в лечении коронавируса нельзя считать научно доказанной. При этом есть данные о серьёзных побочных эффектах препарата. Ситуацию Лайфу попытался разъяснить глава отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Сергей Марцевич.

Что такое гидроксихлорохин

Это горький белый синтетический порошок. По сути, дополненная копия лекарства, созданного природой. Ещё в древние времена южноамериканские индейцы кечуа лечили лихорадку корой хинного дерева — в ней есть вещество с жаропонижающим и обезболивающим действием, к тому же эффективное против малярии. В 1930-е годы в Германии создали его искусственный аналог — хлорохин. Позже в эту формулу добавили гидроксид. С 1955 года получившийся препарат применяют в лечении малярии в США по благословению национального Минздрава, а точнее, FDA — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Фото © Fabrizio Villa / Getty Images

А меж тем до сих пор не совсем ясно, как именно он борется с этой инфекцией. По основной версии, он делает так, чтобы внутри вирусной частицы "затвердели" — кристаллизовались — продукты "переваривания" проглоченного ею гемоглобина. Они называются гемом. Этот гем накапливается в вирусной частице, и в конце концов она погибает. Одновременно это вещество уменьшает воспаление и подавляет реакцию иммунитета, а это бывает очень нужно, например, при аутоиммунных болезнях, то есть когда твой иммунитет работает против твоих же совершенно здоровых клеток.

Эффект гидроксихлорохина как таковой доказан только в эксперименте, причём в эксперименте даже не на животных, а в пробирке. Якобы он убивает вирус. Под это подводятся определённые механизмы, и, действительно, логика есть в этих механизмах, но механизм действия препарата никогда нельзя взять и перенести на его клиническую эффективность

Сергей Марцевич

Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

Почему именно он

Когда в 2003 году в Китае вспыхнула атипичная пневмония, появились предложения попробовать этот препарат для её лечения. Чтобы было понятно, сразу напомним, что атипичная пневмония (по-научному — острый респираторный синдром SARS) — ближайший родственник нынешнего нового коронавируса.

Тогда итальянские учёные заявили, что гидроксихлорохин проникает внутрь клеток, попадает в расположенные там пузырьки — эндосомы — и меняет в них уровень кислотности. И это, по мнению исследователей, великолепно, потому что те самые эндосомы очень нужны вирусным частицам, и если в них будет нехорошо, то и патогенам внутри клеток нашего организма делать будет нечего.

Так это или нет, с тех пор в медицинском сообществе закрепилось мнение об эффективности гидроксихлорохина в лечении атипичной пневмонии. Поэтому выглядела довольно логичной идея взять его на вооружение перед лицом нового врага, очень похожего на старого.

Лечит или калечит

В марте 2020 года появились обнадёживающие новости: опубликовали данные исследования, проведённого французскими учёными во главе с Дидье Раулем. Исследование примерно такое: имеется 42 пациента с подтверждённым диагнозом CoViD-19, 26 из них десять дней подряд пьют гидроксихлорохин три раза в день по 200 миллиграммов на приём. Среди этих 26 шестеро в дополнение принимают азитромицин (антибиотик). Остальные 16 человек — контрольная группа.

Итог: через шесть дней лечения у 70% больных в группе гидроксихлорохина в организме уже не выявляли вируса. Подчёркивается, что абсолютно здоровыми оказались все те шестеро пациентов, которые принимали сразу два препарата. В контрольной группе доля выздоровевших составила 12,5%.

Практически сразу после этого возликовал президент США Дональд Трамп.

Гидроксихлорохин и азитромицин при одновременном приёме имеют реальный шанс изменить правила игры в истории медицины. FDA свернула горы — спасибо вам!

Дональд Трамп

Президент США

Президент Национального общества доказательной фармакотерапии Сергей Марцевич подчеркнул, что как раз к этому сочетанию — гидроксихлорохина и азитромицина — есть большие вопросы.

Там, где гидроксихлорохин может не оказывать побочного действия, если он назначается с некоторыми другими препаратами, он может дать так называемое опасное взаимодействие и вызвать самые печальные осложнения, включая смерть. Таких препаратов несколько, в том числе и некоторые антибиотики. В частности, широко используемый азитромицин. Когда комбинируют гидроксихлорохин с азитромицином, риск аритмий может появиться даже у человека со здоровым сердцем

Кстати, недавно глава Белого дома поведал, что сам принимает гидроксихлорохин вот уже "полторы недели" — на тот момент.

В мировом научном сообществе неоднозначно восприняли выводы французских микробиологов. Многие их коллеги обратили внимание, что выборка невелика, к тому же для максимально убедительного результата необходимы так называемые слепые исследования, то есть когда их участники или даже сами экспериментаторы не знают, какое лекарство применяют в том или ином случае. Так делают, чтобы избежать какой-либо предвзятости в оценке итогов.

Пожалуйста, не принимайте гидроксихлорохин (плаквенил) с азитромицином при лечении CoViD-19, если врач вам их не назначал. Оба лекарства влияют на интервал QT в вашем сердце и могут привести к аритмиям и внезапной смерти, особенно если вы принимаете другие препараты или страдаете сердечным заболеванием

Эдсел Сальвана

Директор филиппинского Института молекулярной биологии в Маниле

Эффект препарата доказывается в строго спланированных исследованиях, которые называются рандомизированными контролируемыми исследованиями. Беда в том, что таких исследований с гидроксихлорохином, как и с другими антивирусными препаратами, которых довольно много, на сегодняшний день нет

Сергей Марцевич

Глава отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

Лечение на свой страх и риск

Как бы там ни было, в апреле 2020 года название этого препарата появилось в списке лекарств, рекомендованных российским Минздравом. В пояснении к этому списку было указано, что проверенных средств от CoViD-19 пока что нет, так что приходится разрабатывать способы лечения на основе опыта с предыдущими версиями коронавируса — SARS-CoV (той самой "атипичной") и MERS (это "ближневосточный синдром", ещё один "собрат" в славной "коронованной" семье). То есть надо подчеркнуть, что гидроксихлорохин рекомендовали, но с серьёзной оговоркой.

Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения

Из текста временных научных рекомендаций Минздрава РФ

Кстати, с больного, когда ему назначают эти лекарства, в том числе гидроксихлорохин, берётся подписка, что он информирован о том, что доказательств не существует. В Минздраве была очень большая дискуссия, включать этот препарат или не включать. В итоге включили, но если объективно оценивать, то включили по самой низкой степени доказанности. Но беда в том, что ни для одного антивирусного препарата, который мы сейчас знаем, таких доказательств тоже нет

Сергей Марцевич

Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

Как пишет "Медвестник", в Мосгорздраве провели собственное исследование гидроксихлорохина. Сообщается, что препарат протестировало на себе четыре тысячи медицинских работников. Результат следующий:

Гидроксихлорохин абсолютно не защищает от новой коронавирусной инфекции, она развивается с приёмом или без приёма, но течение заболевания у пациентов, которые его принимают, более мягкое. Это предварительные результаты. Уже в конце мая планируем дать конкретные результаты по этому исследованию

Евгений Никонов

Начальник Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения Москвы, член Клинического комитета по CoViD-19

Во Франции тем временем провели более масштабное исследование эффективности препарата, чтобы проверить выводы Дидье Рауля. Команда исследователей Университета Париж-Сакле под руководством специалиста по редким болезням Бенджамина Давидо провела испытания, которые охватили более 500 пациентов с CoViD-19. По итогам сообщалось, что терапия "гидроксихлорохин + азитромицин" показывала эффективность в 91% случаев и в шесть раз снижала опасность тяжёлой пневмонии.

Однако вскоре после этого данную научную статью сняли с публикации, и отозвали её сами авторы.

Авторы приняли решение отозвать эту рукопись и хотели бы, чтобы эта работа не цитировалась в других публикациях. Учитывая противоречивый статус гидроксихлорохина, а также ретроспективный характер работы, они приняли решение пересмотреть текст работы после завершения его рецензирования

Из опубликованного заявления учёных

Есть версия, что на такой шаг учёные пошли под шквалом критики: микробиологи и другие специалисты по всему миру усомнились в правильности использованных методов исследования и подсчёта результатов. Интересно, что при этом упомянутая выше первоначальная статья Дидье Рауля по-прежнему доступна читателям.

Эффективность гидроксихлорохина мы оставляем под большим знаком вопроса. С другой стороны, главный принцип в медицине — не навреди. И как раз здесь у нас доказательства есть, что препарат не очень безопасный, что он с большим количеством побочных действий. Если больничное применение гидроксихлорохина я не одобряю, но готов с этим согласиться — как с, так сказать, терапией отчаяния, что ли, потому что у нас нет препаратов других. Но там хоть есть возможность проследить за его побочными действиями. Но в амбулаторных условиях я категорически против

Сергей Марцевич

Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

"Может вызывать аритмии"

В Гарвардской медицинской школе заявили о смертельной опасности гидроксихлорохина. Американские учёные сравнили истории болезни 96 тысяч пациентов с "ковидом" по всему миру. Сообщается, что среди них более 14 800 человек лечили либо гидроксихлорохином, либо хлорохином, либо одним из этих двух препаратов в сочетании с макролидом. Впоследствии учёные подсчитали, что из 96 тысяч десять с лишним скончались. В результате самый высокий процент смертности оказался среди тех, кто принимал противомалярийное средство с макролидом, — 22–23%. Немного меньше — 16–18% — доля умерших среди тех, кому давали только гидроксихлорохин или хлорохин. И в контрольной группе смертность составила 9%. На этом основании авторы научной работы сделали вывод, что использование противомалярийных препаратов повышает риск смерти.

Фото © Christopher Furlong / Getty Images

После этой публикации Всемирная организация здравоохранения объявила о приостановке клинических испытаний гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от коронавируса, чтобы "проанализировать поступающую информацию".

Сергей Марцевич призвал и к проведённым в Гарварде подсчётам относиться с сомнением. По его мнению, стоит учесть, что гидроксихлорохин чаще дают тем пациентам, у которых болезнь протекает в более тяжёлой форме, а значит, их жизни в большей опасности из-за болезни, а не из-за лекарства. В то же время учёный со своей стороны тоже привёл весомые аргументы против этого средства.

Наиболее опасен препарат для людей, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. А, к сожалению, таких среди заболевших очень много. Он способен вызывать аритмии. Главное — контролировать его эффект, раз уж взялись за него, с помощью электрокардиограммы, что, естественно, делается не всегда. Мне уже известны отдельные клинические наблюдения — они, конечно, ничего не доказывают, но заставляют насторожиться, что люди, заболевшие коронавирусом и лечившиеся гидроксихлорохином, умирали внезапно. Так называемая внезапная смерть. А внезапная смерть не характерна для CoViD-инфекции. Это аритмическая смерть. Это, скорее всего, смерть от побочного действия лекарства

Сергей Марцевич

Руководитель отдела профилактической фармакотерапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ

Учёный заявил, что действительно надёжные исследования гидроксихлорохина как лекарства от "ковида" сейчас проводятся, но их результатов придётся ждать ещё три-четыре месяца. К тому моменту сам вопрос может уже оказаться не столь актуальным, считает он. Ну что ж, всё равно пригодится, особенно с учётом прогнозов повторной эпидемии.

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