Жители Петербурга соблазнились жаркой погодой и отправились загорать — видео

Жители Санкт-Петербурга соблазнились жаркой погодой и отправились на Марсово поле загорать, прихватив с собой пледы. О всё ещё действующем режиме самоизоляции отдыхающие, видимо, запамятовали.

Люди лежали на лужайке и грелись под солнцем целыми компаниями, некоторые с детьми. Справедливости ради заметим, что друг от друга эти группы держались на почтенной дистанции.