Жители Петербурга соблазнились жаркой погодой и отправились загорать — видео

Жители Санкт-Петербурга соблазнились жаркой погодой и отправились на Марсово поле загорать, прихватив с собой пледы. О всё ещё действующем режиме самоизоляции отдыхающие, видимо, запамятовали.
Люди лежали на лужайке и грелись под солнцем целыми компаниями, некоторые с детьми. Справедливости ради заметим, что друг от друга эти группы держались на почтенной дистанции.
С начала эпидемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 13 713 случаев коронавируса. 3590 пациентов выздоровели, 138 скончались. За минувшие сутки CoViD-19 подтвердился у 374 жителей Северной столицы. Несмотря на такую статистику, горожане уже не в первый раз нарушают режим всеобщей самоизоляции. Ранее петербуржцы отправились ловить рыбу с Биржевого моста.