"Единственный способ". В Дании предположили, что может остановить запуск "Северного потока — 2"

Когда российское судно "Академик Черский" уже на месте строительства газопровода "Северный поток — 2", есть только один способ остановить проект — новый набор санкций от США. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten. Отмечается, что это единственное, что может нести угрозу инвесторам проекта, среди которых энергетические компании со всей Европы.

— Если что-то и может помешать россиянам закончить "Северный поток — 2" собственными силами, то это новый набор американских санкций, — передаёт издание слова эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.

Другой сложностью для "Северного потока — 2" названы правила Газовой директивы Евросоюза. От них проект освобождён лишь на ограниченный срок.

Напомним, в середине мая агентство Bloomberg сообщило, что строительство газопровода "Северный поток — 2" вошло в финальную стадию и близко к завершению. Также после трёхмесячного рейса почти вокруг света российский трубоукладчик "Академик Черский", который является главным кандидатом для завершения проекта, встал на якорь в пяти километрах от немецкого порта Муркан. Как отмечает агентство, "Академик Черский" мог бы закончить строительство так, чтобы "Северный поток — 2" был запущен к концу 2020 года.