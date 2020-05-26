"Единственный способ". В Дании предположили, что может остановить запуск "Северного потока — 2"

Когда российское судно "Академик Черский" уже на месте строительства газопровода "Северный поток — 2", есть только один способ остановить проект — новый набор санкций от США. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten. Отмечается, что это единственное, что может нести угрозу инвесторам проекта, среди которых энергетические компании со всей Европы.
— Если что-то и может помешать россиянам закончить "Северный поток — 2" собственными силами, то это новый набор американских санкций, — передаёт издание слова эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.
Другой сложностью для "Северного потока — 2" названы правила Газовой директивы Евросоюза. От них проект освобождён лишь на ограниченный срок.
Напомним, в середине мая агентство Bloomberg сообщило, что строительство газопровода "Северный поток — 2" вошло в финальную стадию и близко к завершению. Также после трёхмесячного рейса почти вокруг света российский трубоукладчик "Академик Черский", который является главным кандидатом для завершения проекта, встал на якорь в пяти километрах от немецкого порта Муркан. Как отмечает агентство, "Академик Черский" мог бы закончить строительство так, чтобы "Северный поток — 2" был запущен к концу 2020 года.
Ранее Лайф сообщал, что газопровод "Северный поток" будет освобождён от норм Газовой директивы Евросоюза на 20 лет. Такое решение вынесло Федеральное сетевое агентство Германии. Но это решение не распространяется на "Северный поток — 2".