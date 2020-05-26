В Сети появились первые официальные изображения Xiaomi Mi Band 5

Утилита называется Redmi Mi Wear. На полученных из неё картинках видно, что Xiaomi Mi Band 5 мало чем отличается от устройств предыдущего поколения. Капсула сохранила узнаваемую форму пилюли, как и сокет в браслете под неё, скорее всего, тоже не изменился. То есть ремешки от предыдущих версий Mi Band, как и было до этого, подойдут для капсул нового поколения.
© Xiaomi
Впрочем, визуальные изменения всё же есть. Например, пиктограмма сенсорной кнопки раньше была круглой, а теперь она в виде короткой горизонтальной линии.
© Xiaomi
Функционально Mi Band 5 тоже обновился. Пока наверняка можно утверждать, что фитнес-браслет получит поддержку голосового помощника Amazon Alexa. Об этом свидетельствует синий круг на дисплее со второй картинки.
Ожидается также, что новый трекер научится определять уровень кислорода в крови, а также заручится поддержкой NFC. Последняя функция была и в Mi Band 4, но работала только в Китае. Теперь, как ожидается, NFC заработает и в глобальной версии гаджета.