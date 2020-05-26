В Сети появились первые официальные изображения Xiaomi Mi Band 5

Утилита называется Redmi Mi Wear. На полученных из неё картинках видно, что Xiaomi Mi Band 5 мало чем отличается от устройств предыдущего поколения. Капсула сохранила узнаваемую форму пилюли, как и сокет в браслете под неё, скорее всего, тоже не изменился. То есть ремешки от предыдущих версий Mi Band, как и было до этого, подойдут для капсул нового поколения.

© Xiaomi

Впрочем, визуальные изменения всё же есть. Например, пиктограмма сенсорной кнопки раньше была круглой, а теперь она в виде короткой горизонтальной линии.

© Xiaomi

Функционально Mi Band 5 тоже обновился. Пока наверняка можно утверждать, что фитнес-браслет получит поддержку голосового помощника Amazon Alexa. Об этом свидетельствует синий круг на дисплее со второй картинки.