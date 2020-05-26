Джоан Роулинг начала публиковать сказку, написанную десять лет назад

Британская писательница Джоан Роулинг начала бесплатно публиковать сказку под названием The Ickabog, рукопись которой около десяти лет пылилась у неё на чердаке. Книга не имеет отношения ко вселенной Гарри Поттера, подчеркнула автор.

— Больше десяти лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название The Ickabog. Я всегда хотела опубликовать её, но после последней книги о Поттере я написала ещё два романа для взрослых и после определённых колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими, — поделилась Роулинг в "Твиттере".

Фото © Twitter / J.K. Rowling

По словам писательницы, до недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое её младших детей. А недавно за ужином её посетила мысль достать с чердака книгу и опубликовать её бесплатно для детей, которые сейчас сидят взаперти из-за коронавируса.

Сама Роулинг называет сказку "историей о правде и злоупотреблении властью". Первые две главы "Икабога" уже опубликованы. В ноябре 2020 года писательница планирует выпустить печатную и электронную версии произведения, а также аудиокнигу. Сейчас же она предложила детям сделать иллюстрации к сказке и показать в "Твиттере" под хештегом #TheIckabog. Самые интересные из них она репостит на своей странице.