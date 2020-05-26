"У них вся жизнь — театр". Психиатр заподозрил у убийцы кубинки расстройство личности

У обвиняемого в убийстве 22-летней кубинки Александра Александрова может быть расстройство личности. Об этом Лайфу рассказал врач-психиатр Алексей Казанцев. По его словам, мужчина может обладать навыками манипуляции и лжи, что характерно для таких психических проблем.

— Здесь явно отмечается изменение поведения. То он приходит домой, то уходит. То он живёт с супругой, то не живёт. Он манипулирует женщинами, знакомясь с ними, представляя себя очень интересным человеком, мужественным, брутальным. То есть он чётко знает, на какие чувствительные точки ему необходимо давить. Это конкретная манипуляция. Скорее всего, есть определённая демонстративность в поведении, характерная для лиц с расстройством личности, — считает специалист.

Врач не исключает, что в ситуации с кубинкой имели место быть наркотики. По мнению Казанцева, именно они усугубили и без того проблемную психику Александра, что стало причиной агрессивного поведения и в дальнейшем убийства человека.

— Скорее всего, насмотревшись фильмов, он таким образом пытался заработать деньги и заигрался. Потому что для данного вида расстройства личности это характерно, у них вся жизнь — театр в большей или меньшей степени, — заключил психиатр.

Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая. Как выяснилось позже, погибшая пропала несколько дней назад, её взяли в заложники и требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Злоумышленники вели переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной пленницы. Лайф публиковал видео из квартиры, где произошла трагедия.