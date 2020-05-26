Минздрав Украины подтвердил наличие на территории страны биолабораторий США

На территории Украины строилось по меньшей мере восемь биолабораторий, работающих под эгидой Минобороны США. В каждой из них могут храниться особо опасные инфекции. Информацию об этом распространили "Украинские новости" со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения Украины. Как уточнили в ведомстве, всего в проекте сотрудничества с американскими военными и властями задействовано 13 украинских НИИ и лабораторий.

В украинском Минздраве уточнили, что подведомственное Минобороны США Агентство США по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) работало в рамках "Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность" с 2005 года. Однако, по некоторым данным, позднее в период президентства Виктора Януковича программа была приостановлена.

В украинском ведомстве также указали примерное местонахождение всех лабораторий — в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также одна лаборатория строилась на территории Крыма, когда он входил в состав Украины.

— Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) и учреждениях МОЗ (Минздрава), а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, — сообщили в Минздраве.