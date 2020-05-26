В России зафиксирован первый случай заболевания кошки коронавирусом

В России выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией домашнего животного. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору доктора Николая Власова, коронавирусом нового типа заболела домашняя кошка в Москве.

Как говорится в соответствующем документе ВОЗ, животное должно находиться на строгом карантине по месту пребывания. Иные методы лечения, за исключением вакцинации, если препарат появится, исключены. Специалисты должны будут еженедельно проверять состояние питомца.

О проявлении каких-либо симптомов заболевания у животного не сообщается. Также не известно, болели ли коронавирусом хозяева кошки.