В России зафиксирован первый случай заболевания кошки коронавирусом

В России выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией домашнего животного. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору доктора Николая Власова, коронавирусом нового типа заболела домашняя кошка в Москве.
Как говорится в соответствующем документе ВОЗ, животное должно находиться на строгом карантине по месту пребывания. Иные методы лечения, за исключением вакцинации, если препарат появится, исключены. Специалисты должны будут еженедельно проверять состояние питомца.
О проявлении каких-либо симптомов заболевания у животного не сообщается. Также не известно, болели ли коронавирусом хозяева кошки.
Напомним, о первых заболевших коронавирусом кошках стало известно в марте этого года. Позднее вирусолог рассказал Лайфу, что бояться данного факта не стоит, потому что коронавирус не передаётся от кошки человеку.