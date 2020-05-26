Учёные: Пациент с CoViD-19 через 11 дней уже незаразен

Заражённые коронавирусом перестают быть переносчиками инфекции в среднем через 11 дней после появления симптомов заболевания, заявили учёные из Сингапура. Об этом говорится в совместной публикации Национального центра инфекционных заболеваний страны и сингапурской Академии медицины.
Сообщается, что исследователи проверили 73 пациента с CoViD-19. В результате они установили, что человек с этим диагнозом становится заразным приблизительно за два дня до первых признаков недомогания и опасность подхватить от него инфекцию сохраняется ещё около десяти дней. Однако на 11-й день, по данным учёных, пациент уже не опасен для окружающих, даже если он ещё не выздоровел и его тест на коронавирус даёт положительный результат.
Активная репликация вируса быстро снижается после первой недели, и жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни, несмотря на то что ПЦР-анализ показывает присутствие вирусной РНК
Из опубликованного текста заявления сингапурских учёных
Медики пояснили, что вирус на второй неделе заболевания может ещё оставаться в организме, но становится уже нежизнеспособным. По их мнению, эти данные помогут врачам в больницах принимать правильные решения о том, когда выписывать пациентов.
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