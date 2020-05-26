Учёные: Пациент с CoViD-19 через 11 дней уже незаразен

Сообщается, что исследователи проверили 73 пациента с CoViD-19. В результате они установили, что человек с этим диагнозом становится заразным приблизительно за два дня до первых признаков недомогания и опасность подхватить от него инфекцию сохраняется ещё около десяти дней. Однако на 11-й день, по данным учёных, пациент уже не опасен для окружающих, даже если он ещё не выздоровел и его тест на коронавирус даёт положительный результат.