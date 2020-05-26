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Кадыров лично присутствовал на первом совещании оперштаба Чечни после праздников

Ранее в СМИ ходили слухи, что глава Чечни госпитализирован с коронавирусом.

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Фото © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично присутствовал на первом после праздника Ураза-байрам совещании оперативного штаба. Он заслушал доклады ответственных лиц, о чём сам сообщил в своём телеграм-канале.

В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом, — сообщил глава Чечни.

Кадыров выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация как в его регионе, так и по всей стране в скором времени стабилизируется.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Позже эту информацию опроверг спикер республиканского парламента Магомед Даудов, заявив, что Кадыров здоров.

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