Кадыров лично присутствовал на первом совещании оперштаба Чечни после праздников

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично присутствовал на первом после праздника Ураза-байрам совещании оперативного штаба. Он заслушал доклады ответственных лиц, о чём сам сообщил в своём телеграм-канале.

— В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом, — сообщил глава Чечни.

Кадыров выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация как в его регионе, так и по всей стране в скором времени стабилизируется.