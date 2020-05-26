Россиян призвали не ждать быстрого открытия границ Евросоюза

Евросоюз в ближайшее время не откроет свои внешние границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

— Об открытии внешних границ Евросоюза — а это, я уверен, интересует наших сограждан — речи пока не идёт. ЕС планирует вернуться к этому вопросу не ранее 15 июня, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Он напомнил, что сейчас границы закрыты с обеих сторон — как российские, так и шенгенские. Согласно прогнозу Чижова, возобновление воздушного, наземного, морского сообщения может произойти не ранее второй половины июня, а, может быть, июля.